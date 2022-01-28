В Хакасии директора завода "Альпина" подозревают в неуплате налогов на 3,7 млрд рублей Фото: Татьяна Коркина

В Хакасии директора завода по производству напитков подозревают в неуплате налогов на 3,7 млрд рублей. Следком России по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело против 59-летнего директора завода "Альпина" Александра Зубарева.

По данным следственных органов, директор завода уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 3 миллиардов 760 миллионов рублей, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме акцизов, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года. Подозреваемый провернул схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтенного оборота слабоалкогольных напитков.

Чтобы обеспечительных возмещению нанесенного ущерба Абаканский городской суд Республики Хакасия рассматривает вопрос о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее директору (собственнику) завода.