В 2022 году на Ямале продолжится обновление дорожной техники и общественного транспорта

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале продолжится модернизация парка дорожной техники и общественного транспорта, об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

- В целом по округу запустили большую программу обновления всей техники. В прошлом году было 60 новых единиц, в этом году ожидается больше 100. Зима у нас длинная, поэтому все должно работать как часы. Однако останавливаться на этом мы не планируем. За несколько лет забудем проблему изношенной техники, - рассказал глава региона.

Новую дорожную технику, среди которой погрузчики, самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры и снегопогрузчики, приобретут в десять муниципальных образований. Всего поступит 103 единицы специализированных машин. Часть из них будет на газомоторном топливе.

Также обновится парк общественного транспорта. В этом году закупят 61 автобус, большинство из которых на газомоторном топливе. Транспорт выйдет на маршруты в Ноябрьске, Надымском, Пуровском, Ямальском и других районах.