До конца года в Новом Уренгое сдадут восемь двенадцатиэтажных домов

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжается активное переселение граждан из аварийного жилья. Как сообщили в городской администрации, для этих целей строится мкр. Славянский, в котором до конца года планируется сдать в эксплуатацию два жилых комплекса или восемь двенадцатиэтажных домов.

- В двух жилых комплексах 1 018 квартир, это более 57 тысяч квадратов жилья, большая часть квартир предусмотрена для граждан, проживающих в аварийном фонде, часть домов сдадут в аренду, - рассказали в мэрии.

Площадь нового микрорайона - 22,8 гектара. Здесь уже построен детский сад «Созвездие» на 300 мест и возводится общеобразовательная школа на 1 600 мест с бассейном. Также в микрорайоне предусмотрено размещение парковочных мест и подземных автостоянок.