На Ямале запустили первый аппарат по выдаче токенов для электронных подписей

Фото: Правительство ЯНАО

Ноябрьский предприниматель Алексей Гукасян запустил первый на Ямале аппарат по выдаче токенов для электронных цифровых подписей (ЭЦП) и фискальных накопителей к онлайн-кассам. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кстати аппарат приобретен за счет средств субсидии, которую предоставил окружной центр «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

- Чтобы коллеги могли упростить бизнес-процессы и перевести их в цифровой формат, я открываю еще четыре точки в городах Ямала уже на следующей неделе. Также все клиенты смогут получить консультацию, которая поможет с выбором программного обеспечения, - отметил Алексей Гукасян.

Приобрести токены можно будет в аппаратах на территории центров Федеральной налоговой службы по адресам:

- г. Салехард, ул. Губкина, д. 6а, ул. Подшибякина, д. 51б;

- г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 8г;

- г. Тарко-Сале, ул. 50 лет Ямалу, д. 7;

- г. Надым, ул. И. Шаповалова, стр. 6;

- г. Ноябрьск, пр-т Мира, д. 94.

Сертифицированные носители ЭЦП используются для хранения электронной подписи. Токен можно использовать для сдачи отчетности, передачи документов в государственные органы, участия в торгах, хранения сертификатов для работы в специальных электронных системах и программном обеспечении.