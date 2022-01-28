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Происшествия28 января 2022 12:16

Доверчивый новоуренгоец отдал лже-брокерам 350 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Доверчивый новоуренгоец отдал лже-брокерам 350 тысяч рублей

Доверчивый новоуренгоец отдал лже-брокерам 350 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, мужчина хотел заработать денег, играя на бирже, но вместо этого остался должен банку крупную сумму.

- Установлено, что потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником биржевой компании. Далее он предложил мужчине заработать денег на торговых платформах. Согласившись, северянин открыл счет в платежной системе и перевел на него 50 тысяч рублей. Затем потерпевший взял кредит в 300 тысяч рублей и также зачислил их на виртуальный счет. Заподозрил неладное ямалец лишь после того, как аферист сообщил ему, что надо снова пополнить счет. В итоге новоуренгоец лишился 350 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.

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