Доверчивый новоуренгоец отдал лже-брокерам 350 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, мужчина хотел заработать денег, играя на бирже, но вместо этого остался должен банку крупную сумму.

- Установлено, что потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником биржевой компании. Далее он предложил мужчине заработать денег на торговых платформах. Согласившись, северянин открыл счет в платежной системе и перевел на него 50 тысяч рублей. Затем потерпевший взял кредит в 300 тысяч рублей и также зачислил их на виртуальный счет. Заподозрил неладное ямалец лишь после того, как аферист сообщил ему, что надо снова пополнить счет. В итоге новоуренгоец лишился 350 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.