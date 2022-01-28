Аферист из Салехарда, продавший по поддельному паспорту квартиру сироты, отправится в тюрьму

Аферист из Салехарда, продавший по поддельному паспорту квартиру ребенка-сироты, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили 33 летнего местного жителя, обвиняемого в крупной афере. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

- Установлено, что в 2014 году мужчина, используя поддельный паспорт, приватизировал квартиру, предоставленную в 2012 году ребенку-сироте по договору социального найма, а затем продал ее третьим лицам. Полученные 4 миллиона рублей он потратил в личных целях, - уточнили в ведомстве.

В итоге суд приговорил злоумышленника к пяти годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с подсудимого стоимости похищенной квартиры.

Что касается настоящего владельца квартиры, то он бесследно пропал. В связи с этим региональный следком возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). На данный момент ведется расследование.