В Тарко-Салинской ЦРБ приступил к работе новый стоматолог-ортопед

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Штат Тарко-Салинской ЦРБ пополнил новый стоматолог-ортопед. Как сообщили в медучреждении, Арсен Газимагомедов переехал на Ямал из Волгограда, где в 2019 году окончил медицинский университет, а затем прошел ординатуру по направлению «Ортопедическая стоматология».

Свою карьеру доктор начал в частной стоматологической клинике Ноябрьска. Основным профилем его работы было протезирование зубов на имплантатах.

- Для своих пациентов он старается быть не просто врачом, а другом. Помогает им бороться со страхом, показывает материал, на котором работает, объясняет, для чего необходимы те или иные составляющие. Старается найти индивидуальный подход к каждому человеку, - рассказали в медучреждении.

Доктор уже ведет прием пациентов по предварительной записи в Тарко-Салинской ЦРБ.