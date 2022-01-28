В Новом Уренгое задержали вахтовика с наркотиками

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое задержали жителя Свердловской области 1972 года рождения, приехавшего на Север для работы вахтовым методом. Как сообщили в региональном УМВД, при обыске у него нашли сверток с порошкообразным веществом.

- Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения массой 1,47 грамма, - добавили в ведомстве.

В свое оправдание злоумышленник пояснил полицейским, что приобрел вещество исключительно для себя, не собираясь его распространять, однако это не помогло ему избежать ответственности.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.