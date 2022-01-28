На Ямале более трех тысяч детей записались на прививку от коронавируса

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале растет число родителей, желающих привить детей от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, большинстве муниципалитетов, получивших вакцину, использовали ее за 1-2 дня.

Сегодня, 28 января, вакцинация стартовала в Салехарде, Приуральском и Шурышкарском районах. С 31 января прививку можно будет сделать в Ямальском районе, а с 1 февраля - в Новом Уренгое и Тазовском районе. Всего на данный момент привились порядка 80 ребят.

Сейчас в листе ожидания находятся более трех тысяч детей от 12 до 17 лет. Запись продолжается по телефону колл-центра 122. При наличии вакцины медицинские работники созваниваются с родителями и приглашают ребенка на прививку.