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Общество28 января 2022 10:45

Тазовский суд обязал власти перенести нефтепродуктопровод дальше от школы

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
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Тазовский суд обязал администрацию перенести нефтепродуктопровод дальше от школы

Тазовский суд обязал администрацию перенести нефтепродуктопровод дальше от школы

Фото: Ольга Крыльцова

Суд Тазовского района обязал местную администрацию перенести нефтепродуктопровод, обеспечивающий котельную и электростанцию села Находка топливом, подальше от школы-интерната, сообщает МК-Ямал.

Труба с топливом проходит на расстоянии менее ста метров от образовательного учреждения, что противоречит законодательству о пожарной безопасности. В случае возможной аварии в первую очередь пострадают дети.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением, требуя исправить нарушения. В итоге суд встал на сторону гособвинителя, удовлетворив его требования.

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