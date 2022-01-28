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Происшествия28 января 2022 9:56

Житель Муравленко украл с месторождений 160 метров кабеля

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Житель Муравленко украл с месторождений 160 метров кабеля

Житель Муравленко украл с месторождений 160 метров кабеля

Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская полиция задержала 32-летнего жителя Муравленко, воровавшего кабели с месторождений. Как сообщили в региональном УМВД, заявил о пропаже представитель одной из организаций. По его словам, общая длина похищенного имущества составила примерно 160 метров, а сумма ущерба - более 37 тысяч рублей.

- Ранее не судимый мужчина признался в содеянном и дал признательные показания. С его слов, он дважды совершил кражу, затем сдал похищенное в пункт приема цветного металла, а вырученные деньги потратил на собственные нужды, - уточнили в ведомстве.

Сейчас северянин обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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