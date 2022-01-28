Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 января 2022 9:39

Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 января 2022 года: скончался один человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 января 2022 года
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 979 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрирован 1 101 новый случай заболевания. На данный момент 462 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 24 из них - в тяжелом состоянии, 6 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 98 040 человек с COVID-19, госпитализировано - 14 046. Всего в стране зарегистрировано 11 502 657 случаев. Излечились от коронавируса 29 506 человек, скончались - 673.

0