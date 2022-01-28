Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 января 2022 года: заразился 1 101 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 101 человека. С начала периода количество заболевших достигло 68 441.

Из общего числа болеющих 462 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 24 из них - в тяжелом состоянии, 6 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 979 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 32 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 706. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 1 069 заражений COVID-19, за весь период - 59 735.

Выздоровели за последние сутки 237 человек, с начала пандемии - 61 645.

В России выявлено 98 040 человек с COVID-19, госпитализировано - 14 046. Всего в стране зарегистрировано 11 502 657 случаев. Излечились от коронавируса 29 506 человек, скончались - 673.