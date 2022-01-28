В Губкинском назначен новый помощник Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском назначен новый общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Должность заняла Олеся Пырх - специалист по социальной работе отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних центра «Елена».

Попасть к ней на прием можно каждый вторникам с 17:30 до 18:30 (по предварительной записи).

Контактные телефоны: 8 (34936) 2-70-77 (доб. 707), 8-982-176-61-63.

Место приема: г. Губкинский, мкр. 10, д. 20, каб. 20