Житель Салехарда, у которого нашли наркотики, отделался условным сроком Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли приговор в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Как уточнили в региональном УМВД, северянина задержали в августе 2021 года на автостоянке рядом с паромной переправой между Салехардом и Лабытнанги.

- В ходе досмотра у мужчины изъяли наркотические средства массой не менее 0,263 граммов, то есть в значительном размере, - сообщили в ведомстве.

В итоге на северянина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере без цели сбыта».

Учитывая все обстоятельства дела, суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, он обязан пройти курс лечения от наркомании.