Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском районе осудят машиниста автокрана, по вине которого погиб молодой мужчина. Как уточнили в региональном следкоме, он обвиняется по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека).

- Происшествие случилось 10 сентября около 23:00. В тот вечер на одного из работников, находившегося в кабине автомобиля «Урал», упала стрела автомобильного крана. В результате случившегося 25-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Трагедия случилась из-за того, что машинист решил поднять трубный узел, вес которого превышал допустимую грузоподъемность крана. Тем самым он нарушил требования безопасности, что и привело к падению стрелы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.