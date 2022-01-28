В Ноябрьске завершается строительство самой большой амбулатории на Ямале

Фото: Правительство ЯНАО

В Вынгапуровском (отдаленном районе Ноябрьска) завершается строительство самой большой амбулатории на Ямале - более тысячи квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сейчас в помещении проводятся внутренние отделочные работы и монтаж медицинского оборудования. Современное здание заменит действующую деревянную поликлинику.

Работы на стройплощадке в Вынгапуровском начались в сентябре прошлого года, а уже в декабре коробка здания была полностью завершена. Готовность внешних инженерных сетей - более 90%. Сейчас завершается подключение объекта к энергосетям, проводятся пуско-наладочные работы. Благоустраивать прилегающую территорию начнут с наступлением тепла.

Внутри будут располагаться кабинеты приема основных врачей, рентгенодиагностики и физиотерапии. Также в одноэтажном здании разместятся дневной стационар, лаборатория, процедурные, прививочные, перевязочные и вспомогательные помещения.