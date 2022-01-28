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Общество28 января 2022 5:26

Житель Нового Уренгоя отправится в колонию за очередную пьяную езду

При задержании от отказался от медосвидетельствования
Марина Прохорова
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Житель Нового Уренгоя отправится в колонию за очередную пьяную езду

Житель Нового Уренгоя отправится в колонию за очередную пьяную езду

Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое вынесли приговор в отношении местного жителя, который в очередной раз сел пьяным за руль. Как уточнили в региональной прокуратуре, мужчина разъезжал в районе пересечения улиц Таежная-Крайняя.

- После задержания новоуренгоец отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, тем самым не выполнив законные требования сотрудника полиции, - добавили в прокуратуре.

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил мужчину к 9 месяцев лишения свободы в колонии поселении. Также он не имеет права в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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