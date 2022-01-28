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Общество28 января 2022 5:00

На Ямале усилят борьбу с наркопреступлениями

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале усилят борьбу с наркопреступлениями. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе заседания коллегии прокуратуры, на котором поводились итоги работы за 2021 год.

- Приоритетом остается контроль за соблюдением законности во всех сферах, борьба с коррупцией, защита прав наших жителей. Важная задача - борьба с наркопреступлениями. Мы договорились с управлением внутренних дел усилить эту работу, необходимо, чтобы прокуратура это тоже поддержала, - подчеркнул глава региона.

Об итогах работы доложил прокурор округа Виктор Эпп. Он сообщил, что усилия ведомства были направлены на решение широкого круга задач по обеспечению законности в социальной и экономической сферах, соблюдению прав граждан и представителей бизнес-сообщества, повышению эффективности противодействия правонарушениям и преступлениям.

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