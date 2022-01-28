Мошенники развели жительницу Губкинского на 200 тысяч рублей, обещая путевку в санаторий Фото: Вера Зенина

В губкинскую полицию обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, женщина хотела купить путевку в санаторий, но вместо этого лишилась денег. Увидев в Интернете соответствующий сайт, северянка позвонила по номеру, чтобы уточнить информацию.

- Неизвестный проконсультировал потерпевшую, а затем перезвонил ей через несколько дней, сообщив, что необходимо внести предоплату по ссылке, которую он отправит на электронную почту. Не заподозрив обмана, женщина, указала данные своей карты, после чего с ее счета списалось более 80 тысяч рублей. Через неделю потерпевшей пришла повторная ссылка на оплату путевки, и вновь женщина отдала более 120 тысяч рублей. В итоге общая сумма ущерба оказалась более 200 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».