Фото: Правительство ЯНАО

Жители Яр-Сале выбирают название для нового центра национальных культур. Перед этим северяне сами предлагали идеи, лучшие из которых были отобраны для голосования.

- Выбрать оказалось непросто, поэтому мы с коллегами определили те, которые чаще всего упоминали в комментариях и организовали голосование, - сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Проголосовать за понравившийся вариант можно на портале «Живем на Севере» до 6 февраля.

Напоминаем, что общая площадь нового центра - почти 5 тысяч метров квадратных. С его открытием в Яр-Сале впервые появится студия звукозаписи и концертный зал на 273 места. Современное оборудование позволит не только принимать гастроли театральных и вокальных коллективов, но и проводить киносеансы в 3D-формате.