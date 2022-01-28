В Салехарде пройдет выставка дорожно-коммунальной техники

Фото: администрация Салехарда

Жителей и гостей Салехарда приглашают на выставку дорожно-коммунальной техники. Как сообщили в городской администрации, мероприятие пройдет 29 января с 11:00 до 13:00 на территории рынка «Дары Ямала».

В связи с этим движение на парковке и прилегающей к ней территории будет ограничено с 10:00 до 14:00. Ознакомиться со схемой можно ниже:

Схема ограничения движения

Также в мэрии напоминаем, что на мероприятии необходимо соблюдать меры профилактики: носить маску и придерживаться социальной дистанции.