В губкинском бассейне появилось оборудование для подготовки олимпийских чемпионов

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В Губкинском появилась возможность готовить олимпийских чемпионов по плаванию. Это стало возможным благодаря новейшему оборудованию, закупленному для местного бассейна

- Благодаря решению губернатора Дмитрия Артюхова в «Арктике» установили самое новейшее оборудование - профессиональную систему спортивного хронометража для бассейна, - сообщил глава города Андрей Гаранин.

Данная система позволит проводить соревнования УрФО и даже Всероссийского уровня!

- Теперь у нас не только самый большой бассейн на Ямале, но и самый современный, - подытожил градоначальник.