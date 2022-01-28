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Общество28 января 2022 3:04

В Надымском районе началась подготовка ко Дню оленевода

Запланировано множество мероприятий
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надымском районе началась подготовка к одному из главных праздников - Дню оленевода. По словам главы муниципалитета Дмитрия Жаромских, в этом году программа мероприятия будет расширена - этнобиатлон, шоу сноубордистов, знакомство с прикладным искусством и кухней коренных народов.

Также запланированы гонки на оленьих упряжках и соревнования юных оленеводов, национальные спортивные состязания, смотр-конкурс «Кочевая семья» и народные гулянья. Кроме того, будут организованы ярмарки и фотозоны

Что касается локаций, то помимо площади у бульвара Стрижова, где традиционно проходит проздник, задействуют центральную набережную и Ледовый дворец.

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