В Надымском районе началась подготовка ко Дню оленевода

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надымском районе началась подготовка к одному из главных праздников - Дню оленевода. По словам главы муниципалитета Дмитрия Жаромских, в этом году программа мероприятия будет расширена - этнобиатлон, шоу сноубордистов, знакомство с прикладным искусством и кухней коренных народов.

Также запланированы гонки на оленьих упряжках и соревнования юных оленеводов, национальные спортивные состязания, смотр-конкурс «Кочевая семья» и народные гулянья. Кроме того, будут организованы ярмарки и фотозоны

Что касается локаций, то помимо площади у бульвара Стрижова, где традиционно проходит проздник, задействуют центральную набережную и Ледовый дворец.