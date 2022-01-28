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Общество28 января 2022 2:29

Ноябрьские предприниматели активно становятся партнерами проекта «Кid-friendly»

В таких заведениях всегда рады детям
Марина Прохорова
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Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьские предприниматели активно становятся партнерами проекта «Кid-friendly - Здесь рады детям», сообщили в городской администрации.

- На дверях учреждений размещают наклейку с синим мишкой, которая сообщает о том, что здесь всегда рады посетителям с детьми самых разных возрастов. В этом месте ребенок сможет попить воды или сходить в туалет. А если есть возможность, то даже отдохнуть, особенно это актуально зимой, - уточнили в мэрии.

В Ноябрьске к проекту присоединились 12 предпринимателей. Накануне наклейка с синим мишкой появилась в частном детском саду «Умка» и магазине «Игротей».

Кстати, у «Kid-friendly» есть своя всероссийская дружелюбная карта, на которой отмечены места, куда можно смело зайти с малышом.

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