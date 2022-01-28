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Общество28 января 2022 2:16

Жители Харпа создали первое общественное самоуправление в поселке

ТОС охватывает шесть многоквартирных домов
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Жители Харпа объединились в некоммерческую организацию и создали первое территориальное общественное самоуправление в поселке. Как сообщила глава муниципального образования Марина Трескова, ТОС охватывает территорию квартала Северный - всего шесть многоквартирных домов.

- Объединил жителей Александр Омельченко. Первый пример командной работы - уютная территория, созданная по проекту инициативного бюджетирования. Уверена, еще будут интересные проекты, которые дополнят наши планы благоустройства поселка, - отметила Марина Трескова.

Таким образом, теперь дружные соседи готовы не только предлагать, но и воплощать свои идеи в жизнь.

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