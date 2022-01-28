Погода на Ямале на 28 января: к вечеру похолодает

Погода на Ямале на 28 января Фото: Вера Зенина

В пятницу, 28 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -19, ночью -24. Ветер 1-4 м/с.

Надым: пасмурно, утром - снег. Днем -15, ночью -22. Ветер 5-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - снег. Днем -13, ночью -17. Ветер 7-12 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -15, ночью -20. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -18. Ветер 7-10 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -17. Ветер 6-11 м/с.

Лабытнанги: малооблачно, утром - снег. Днем -20, ночью -24. Ветер 3-5 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -19. Ветер 7-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: