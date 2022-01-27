Энергетики региона выдали дополнительные мощности на развитие месторождения углеводородов в Нижневартовском районе

Фото: «Россети Тюмень»

Компания «Россети Тюмень» выдала 3 МВт дополнительной мощности на развитие Южно-Сардаковского месторождения углеводородов, расположенного в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Для этого энергетики выполнили технологическое присоединение новой подстанции «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь».

Энергообъект присоединили к питающему центру 110 кВ «Повховская» по двум воздушным линиям напряжением 35 кВ. Перед технологическим присоединением, чтобы избежать возможных неполадок, специалисты «Россети Тюмень» провели подробный анализ схемно-режимных ограничений с учетом динамики развития мощностей территориальных подразделений нефтяной промышленности и разработали технические условия. Для сохранения устойчивой и надежной работы единой национальной энергосистемы, а также бесперебойного электроснабжения объекта был выполнен расчет параметров настройки противоаварийной автоматики.

Потребности в дополнительной мощности энергообъекта связаны с тем, что теперь недра Южно-Сардаковского месторождения принадлежат нефтяникам, которые приобрели права на их использование. Кстати, на данный момент объем залежей углеводородов на участке оценивается в размере более 6 миллионов тонн. При этом по величине извлекаемых запасов месторождение относится к категории мелких, а по геологическому строению - к сложным.

Проведенные работы позволят обеспечить потребности «ЛУКОЙЛа» в энергоресурсах, а также повысить надежность и качество энергоснабжения добывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.