За 2021 год на энергообъектах региона не произошло ни одного несчастного случая

Фото: «Россети Тюмень»

На энергообъектах компании «Россети Тюмень» не произошло несчастных случае в 2021 году. Таковы итоги работы по охране труда и производственному травматизму. Стоит отметить, что положительная тенденция сохраняется уже на протяжении четырех лет.

В настоящее время системообразующее электросетевое предприятие Тюменской области активно развивает систему производственной безопасности и охраны труда. Так, в соответствии со своей единой технической политикой, компания реализует мероприятия, которые направлены на предупреждение несчастных случаев и снижение уровня травматизма работников.

Например, для сотрудников проводят инструктажи и тренинги. Внедряется концепция нулевого травматизма Vision Zero. В 2021 году проведено более 17 тысяч внезапных проверок работающих бригад.

Внутренний аудит говорит о снижении на 4% числа нарушений, связанных с состоянием и применением инструментов и приспособлений, на 7% – с использованием средств индивидуальной защиты. Энергокомпания проводит мероприятия по информированию населения об опасности электрического тока. Специалисты, в том числе с привлечением средств массовой информации, рассказывают о правилах поведения вблизи энергообъектов.

Одной из приоритетных задач компании «Россети Тюмень» на 2022 год является организация и проведение тренингов с персоналом филиалов по семи правилам концепции Vision Zero для снижения рисков травматизма работников на энергообъектах, а также разработка новых методик обучения пожарной безопасности.