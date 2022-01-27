Юные ямальцы смогут бесплатно отдохнуть в Крыму Фото: Вера Зенина

Ямал стал участником новой федеральной программы, благодаря которой школьники 5-8 классов смогут отправиться на отдых в лучшие детские оздоровительные лагеря. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, один из них - «СмартКэмп», расположенный в Крыму.

Поездка для детей полностью бесплатная. Сама путевка и проезд оплачиваются из федерального бюджета.

Старт заявочной кампании будет дан в марте. Оставлять заявки необходимо на платформе leto.yanao.ru.

За счет средств регионального бюджета в 2022 году смогут отдохнуть 7 777 юных ямальцев. Таким образом, с учетом федеральной программы, к морю отправятся 9 942 ямальских школьника.

- Мы постоянно совершенствуем наши программы детского отдыха на основе обратной связи от родителей. Нам важно, чтобы ямальским ребятам было комфортно не только в лагере, но и в дороге. Поэтому уже этим летом больше семи тысяч ребят полетят на отдых прямыми рейсами авиакомпании «Ямал». Сопровождать их будут авиаволонтеры, - сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.