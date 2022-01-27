Ямальские спасатели вызволили трех взрослым и двух детей из снежного плена

Фото: ГКУ «Ямалспас»

Ямальские спасатели оказали помощь группе ямальцев с двумя детьми, у которых застрял снегоход. Как сообщили в ГКУ «Ямалспас», происшествие случилось 26 января в шести километрах от поселка Октябрьский. Северяне смогли позвонить по номеру «112» и вызвать помощь.

- Помощь понадобилась трем взрослым и двум детям. Четверо спасателей сразу же оправились к месту происшествия на снегоходе и вездеходе ТРЭКОЛ, взяв с сбой необходимое снаряжение. Спустя некоторое время ямальцы были найдены и доставлены в Лабытнанги, - уточнили в ведомстве.

Фото: ГКУ «Ямалспас»

К счастью, состояние здоровья людей оказалось удовлетворительным, медицинская помощь им не потребовалась.