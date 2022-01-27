В квартире таркосалинца нашли более 28 граммов наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Тарко-Сале возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Как сообщили в региональном УМВД, в квартире злоумышленника полицейские обнаружили комкообразное вещество коричневого цвета, а также приспособления для фасовки.

- Согласно заключению эксперта, изъятое вещество оказалось наркотическим средством массой 38,28 грамма, что является крупным размером. Мужчина специально приобрел его, чтобы потом продавать наркозависимым гражданам, - добавили в ведомстве.

Сейчас таркосалинец обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».