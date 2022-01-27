В Ямальском районе осудят браконьера, наловившего рыбы на полмиллиона рублей

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

В Ямальском районе осудят 61-летнего жителя Сюнай-Сале, обвиняемого в незаконном вылове рыбы. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, мужчину задержали в декабре 2021 года в 75 километрах от Яр-Сале.

- Обвиняемый прорубил лунку, установил сеть и незаконно выловил 151 особь Чира. Тем самым он причинил государству ущерб в размере более 540 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

В ходе следствия у злоумышленника изъяли снегоход «Yamaha», пешню и рыболовную сеть, которые он использовал для преступления.

Сейчас уголовное дело направлено в Ямальский районный суд для рассмотрения по существу.