«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» доставил средства защиты в отдаленную больницу Ямала

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Ноябрьские нефтяники передали в Красноселькупскую центральную районную больницу 30 тысяч масок, 12 тысяч пар перчаток, 10 тысяч медицинских головных уборов, 2 тысячи респираторов, 600 комбинезонов и другие средства индивидуальной защиты. Комплекты доставили по автозимнику Уренгой – Красноселькуп, поскольку постоянное наземное сообщение отсутствует.

Генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов рассказал, что компания уже не первый год сотрудничает с Красноселькупским районом и помогает развивать один из самых труднодоступных муниципалитетов Ямала.

– Сейчас в нашей поддержке в первую очередь нуждаются медработники, прилагающие максимум усилий для победы над вирусом. Важно, чтобы в такой период врачи чувствовали себя полностью защищенными и могли оказывать квалифицированную помощь пациентам, – отметил Алексей Огородов.

Комплекты СИЗ нефтяники передали медработникам в рамках корпоративной программы «Антивирус», направленной на борьбу с COVID-19. «Газпром нефть» поддерживает не только медицинские службы, но также МЧС, волонтерские организации.