Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 января 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 978 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 684 новых случаев заболевания. На данный момент 405 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 23 из них - в тяжелом состоянии, 5 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 88 816 человек с COVID-19, госпитализировано - 12 807. Всего в стране зарегистрировано 11 404 617 случаев. Излечились от коронавируса 29 754 человека, скончались - 665.