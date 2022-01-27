Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 января 2022 года: заразились 684 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 684 человека. С начала периода количество заболевших достигло 67 340.

Из общего числа болеющих 405 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 23 из них - в тяжелом состоянии, 5 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 978 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 27 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 674. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 657 заражений COVID-19, за весь период - 58 666.

Выздоровели за последние сутки 225 человек, с начала пандемии - 61 408.

В России выявлено 88 816 человек с COVID-19, госпитализировано - 12 807. Всего в стране зарегистрировано 11 404 617 случаев. Излечились от коронавируса 29 754 человека, скончались - 665.