Школу и детский сад в Губкинском построят с помощью инфраструктурных облигаций

Фото: администрация Губкинского

Комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила ямальский проект по строительству школы на 400 мест и детского сада на 240 мест в Губкинском. Их возведут с помощью нового механизма - инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новая инфраструктура появится в рамках комплексной застройки 17-го микрорайона, куда переедет более тысячи семей. Проектом предусмотрено строительство в общей сложности 50 тысяч квадратных метров жилья. Дома будут сдаваться в три очереди.

Фото: администрация Губкинского

- Для расселения миллиона квадратных метров аварийного жилья мы ведем на Ямале масштабное строительство домов. Губкинский - наш самый молодой город и один из лидеров по темпам строительства, там возводятся целые микрорайоны. Важная задача - чтобы они были удобными для людей, имели всю необходимую инфраструктуру. Льготное финансирование позволит нам оперативно приступить к строительству школы и детского сада в новом микрорайоне, где будут жить около тысячи семей, - сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Сдать в эксплуатацию школу и детский сад планируется в 2024 году. Это первый проект комплексной жилой застройки на Ямале с использованием инфраструктурных облигаций.