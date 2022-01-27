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Общество27 января 2022 8:49

Ямальский благотворительный фонд «Ямине» помог за год более 600 детям

На лечение было потрачено почти 96 миллионов рублей
Марина Прохорова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ямальский благотворительный фонд «Ямине» помог за год более 600 детям

Ямальский благотворительный фонд «Ямине» помог за год более 600 детям

Фото: Ольга Крыльцова

Ямальский благотворительный фонд «Ямине» продолжает оказывать помощь юным северянам. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, только за 2021 год организация потратила на помощь детям 95 955 840 рублей.

Больше всего обращений поступило из Ноябрьска - 248, затем идут Салехарда - 176, Новый Уренгой - 142 и Пуровский район - 142. Всего помощь получили 611 детей.

Благотворительная помощь «Ямине» оказывалась по следующим программам: реабилитация детей с психоневрологическими заболеваниями «Открытый мир», реабилитация детей с детским церебральным параличом и поражением опорно-двигательного аппарата «Я сам», софинансирование высокотехнологичной медицинской помощи детям «Милосердие» и «Реабилитационный центр».

Поручение сделать реабилитацию для ямальских детей доступной дал губернатор Дмитрий Артюхов. Теперь услуги в этом направлении оказывают микрореабилитационные центры, созданные на базе организаций соцобслуживания в Лабытнанги, Новом Уренгое и Приуральском районе. Накануне в Ноябрьске заработал Центр патологии речи, куда направляют ребят со всего округа.