Ямальский благотворительный фонд «Ямине» помог за год более 600 детям Фото: Ольга Крыльцова

Ямальский благотворительный фонд «Ямине» продолжает оказывать помощь юным северянам. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, только за 2021 год организация потратила на помощь детям 95 955 840 рублей.

Больше всего обращений поступило из Ноябрьска - 248, затем идут Салехарда - 176, Новый Уренгой - 142 и Пуровский район - 142. Всего помощь получили 611 детей.

Благотворительная помощь «Ямине» оказывалась по следующим программам: реабилитация детей с психоневрологическими заболеваниями «Открытый мир», реабилитация детей с детским церебральным параличом и поражением опорно-двигательного аппарата «Я сам», софинансирование высокотехнологичной медицинской помощи детям «Милосердие» и «Реабилитационный центр».

Поручение сделать реабилитацию для ямальских детей доступной дал губернатор Дмитрий Артюхов. Теперь услуги в этом направлении оказывают микрореабилитационные центры, созданные на базе организаций соцобслуживания в Лабытнанги, Новом Уренгое и Приуральском районе. Накануне в Ноябрьске заработал Центр патологии речи, куда направляют ребят со всего округа.