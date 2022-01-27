В Ямальском районе нефтяники помогают тундровикам

Фото: «Газпромнефть-Ямал»

В 2021 году «Газпромнефть-Ямал» реализовал более 20 проектов в поддержку коренного населения полуострова. Компания оказала существенную помощь жителям сел и тундры в Ямальском районе.

Отметим, поддержка предоставляется в рамках социально-экономического соглашения с Ямальским районом, а также программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

Согласно действующему соглашению, жители тундры получают от компании материальную помощь, необходимое лечение, транспортное сопровождение, продукты и предметы быта, помощь в трудоустройстве.

Также в Ямальском районе реализуются образовательные и творческие проекты – интеллектуальный турнир для старшеклассников «Умножая таланты», «Класс точных наук», фестиваль творчества «Дыхание Арктики», конкурс социальных инициатив, «Спорт во дворе» и акция для будущих первоклассников «Скоро в школу».

Фото: «Газпромнефть-Ямал»

Кроме того, при поддержке нефтяников в селе Новый Порт были возрождены два национальных праздника – День оленевода и День рыбака.

– За счет средств компании коренным жителям оказывается медицинская, материальная, бытовая помощь. Реализуются мероприятия, направленные на сохранение культурных традиций народов Севера. С каждым годом наше сотрудничество развивается, появляются новые форматы и направления, – рассказал директор по организационным вопросам «Газпромнефть-Ямала» Евгений Захаров.

Как отметил председатель общественного движения КМНС «Ямал» Валерий Худи, за годы сотрудничества компания зарекомендовала себя как надежный партнер, на которого можно положиться в решении важных социальных вопросов.