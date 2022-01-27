В Муравленко осудят директора фирмы, скрывшую от налоговой почти 13 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В Муравленко осудят директора коммерческой организации, попавшуюся на махинациях с налогами. Как сообщил «Нур 24», женщину обвиняют по ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам).

- Установлено, с октября 2019 года по февраль 2020 года обвиняемая, имея налоговую недоимки, намеренно сокрыла имущество и деньги предприятия на общую сумму 12,8 млн рублей, чтобы не платить задолженность, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.