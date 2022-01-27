В Ноябрьске более 7 тысяч жителей являются контактными с COVID-19

В Ноябрьске более 7 тысяч жителей находятся под наблюдением, как контактные с COVID-19 Фото: Вера Зенина

Жители Ноябрьска продолжают болеть коронавирусом. Как сообщили в местной больнице, на 27 января в в городе подтверждено 1 958 случаев COVID-19. Кроме того, 7 025 человек находятся под медицинским наблюдением (контактные), из них 22 беременных женщины и 673 ребенка, 115 жителей проходят лечение в госпитале.

Также зафиксировано 1 090 звонков в колл-центр, из которых 519 вызовы к взрослым и 357 - детям.

Чтобы сдержать рост заболевших, в регионе усилили антиковидные меры. С 24 января на удаленку переведены школьники с 1 по 8 классы и часть сотрудников, также отменены все массовые мероприятия.