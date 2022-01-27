В Красноселькупе разыскивают владельцев хозпостроек в районе ул. 40 лет Победы

Фото: администрация Красноселькупского района

В Красноселькупе разыскивают владельцев хозяйственных построек, расположенных в районе ул. 40 лет Победы (вдоль береговой линии).

- Владельцев данных объектов настоятельно просим предоставить любые имеющиеся документы на постройки или принять меры по их переносу. Для этих целей выделен земельный участок, расположенный на пересечении ул. Брусничной и ул. 40 лет Победы, - сообщили в администрации района.

Фото: администрация Красноселькупского района

Обратиться за консультацией можно по следующим номерам:

- 2-13-44 - отдел земельных отношений;

- 2-16-65 - отдел архитектуры и градостроительства;

- 2-27-52 - управление жизнеобеспечения села Красноселькуп.