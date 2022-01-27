Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

За сутки с улиц и дворов Нового Уренгоя вывезено 2 500 кубометров снега. Как сообщил глава города Андрей Воронов, в дневную смену заступили 74 человека и 60 единиц техники, а ночная сформируется ближе к вечеру.

- Прямо сейчас техника работает на ул. Подшибякина, занимается техническим обслуживанием дорожных знаков, очищает Северную магистраль, расчищает тротуары по ул. Губкина, - добавил градоначальник.

Согласно сегодняшнему графику, техника заедет по следующим адресам:

- мкр. Советский 1/1, 1/2, 1/3, 2/3;

- мкр. Мирный 2/4, 3/6;

- ул. Сибирская 35а, 45, 81, 85, за домом 45а;

- пр-т Ленинградский 4, 4в, 17а, 17;

- ул. Арктическая 31 (очистка и вывоз снега);

- мкр. Оптимистов за домами 4/2, 3/2, 2/2.

Напоминаем, что для жителей Нового Уренгоя создали общедоступный чат по уборке снега в городе. В нем публикуется вся актуальная на данный момент информация.