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Общество27 января 2022 5:34

В Приозерном девочка получила травму на детской площадке, провалившись в дыру на горке

УК выплатит штраф за бездействие
Марина Прохорова
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В Приозерном девочка получила травму на детской площадке, провалившись в дыру на горке

В Приозерном девочка получила травму на детской площадке, провалившись в дыру на горке

Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура добилась наказания для УК «Восток-Запад поселка Приозерный, не выполняющей свои обязанностей. Как уточнили в региональном ведомстве, из-за халатности организации травмировался ребенок.

- Установлено, что организация не занималась обслуживанием вверенной ей детской площадки и не провела вовремя замену разрушенных элементов. Из-за этого пострадал ребенок (девочка провалилась на горке, наступив на место, где должна быть доска), - уточнили в прокуратуре.

В связи с этим в отношении УК возбудили административное дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Теперь организация обязана оплатить штраф на сумму 300 тысяч рублей.

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