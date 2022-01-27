Ноябрьским школьникам раздали 125 граммов блокадного хлеба

Фото: администрация Ноябрьска

В школах Ноябрьска прошли мероприятия, посвященные 78-летию со Дня снятия блокады Ленинграда. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В школе №12 состоялась акция «Блокадный хлеб». Ученикам рассказали о рецепте блокадного хлеба, как к нему бережно относились, выдавали по карточкам и сколько граммов получал человек.

- Комбинат общественного питания специально изготовил черный хлеб, напоминающий о днях блокады Ленинграда, школьникам раздали по 125 граммов - именно столько выдавали детям во время осады города, - рассказали в мэрии.

А в музее школе №3 прошел «Урок памяти». Его руководитель Ирина Белоусова рассказала ребятам о том, сколько жизней унесла блокада, и как людям удавалось выжить в таких тяжелых условиях голода и холода, сражаться и держать оборону.

Особое впечатление на школьников произвел видеоролик с воспоминаниями жителей осажденного Ленинграда.