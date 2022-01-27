В Салехарде капитально отремонтируют десять многоквартирных домов

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал, в каких домах ожидается капитальный ремонт. Согласно плану на этот год, в порядок приведут десять зданий. Начнутся работы с 1 июня.

Так, ремонт крыши запланирован по ул. Совхозная, 3 и 17; Зои Космодемьянской, 33 и 56; Почтовая, 2 и Республики, 60. В последнем также планируется обновить фасад.

Большой комплекс работ запланирован в доме №21 по ул. Подшибякина. Там отремонтируют крышу, системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. А на ул. Подшибякина, 1 обновят фасад.

Систему теплоснабжения запланировано отремонтировать в домах по ул. Зои Космодемьянской, 56; Чубынина, 12; Комсомольская, 17 и Подшибякина, 17.