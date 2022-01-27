Тазовчане решают, какое спортивное оборудование появится на стадионе

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

Тазовский стадион ожидает преображение. На своей странице в соцсети глава муниципалитета Василий Паршаков выложил пост, в котором призывает всех желающих сообщить, какое спортивное оборудование необходимо установить на объекте.

- Предлагаю вам, дорогие тазовчане, принять участие в преобразовании стадиона. Какое спортивное оборудование, по вашему мнению, необходимо дополнительно установить? - спрашивает он.

Присылать свои идеи и предложения необходимо на портал «Живем на Севере» до 25 февраля.

Напоминаем, что спортивный стадион появился в Тазовском три года назад. С тех пор он является местом притяжения всех атлетов и любителей здорового образа жизни.