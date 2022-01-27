В Губкинском более 300 семей переедут из аварийных домов в новые квартиры

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

В Губкинском завершается строительство 15-го микрорайона, состоящего из шести домов на 330 квартир. Как сообщил глава города Андрей Гаранин, все они предназначены для переселенцев из аварийного жилья.

- Микрорайон уже в высокой степени готовности, планируем, что в этом году введем все шесть домов в эксплуатацию, - отметил градоначальник.

Параллельно со строительством нового микрорайона прокладываются инженерные сети - канализация, теплоснабжение и водоснабжение.

Кстати, по словам мэра, проблема переселения в городе стоит очень остро. Однако тот темп строительства нового жилья, который взят на данный момент, поможет оперативно решить этот вопрос.