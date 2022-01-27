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Общество27 января 2022 2:46

Вандалов, осквернивших мемориал в Мужах, нашли по камерам видеонаблюдения

С ними ведется работа
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе нашли вандалов, осквернивших воинский мемориал, находящийся в Мужах. Информацию об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- Работающая система видеонаблюдения помогла правоохранительным органам оперативно установить совершивших это деяние, ведется дальнейшая работа. Территория памятника приведена в должное состояние, убедился в этом лично, - написал градоначальник в своих соцсетях.

Напоминаем, что о происшествии стало известно 25 января. Неприличные надписи и картинки хулиганы оставили на изморози, покрывшей плиты мемориала. Местные жители единогласно осудили поступок вандалов и сошлись на мнении, что он не должен остаться безнаказанным.

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