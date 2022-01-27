Сначала года на Ямале произошло 57 пожаров Фото: Ольга Крыльцова

С начала года на Ямале произошло 57 пожаров, в которых три человека погибли и два получили травмы. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и электрооборудования (в том числе в автомобилях) и перекал дымовых труб, - отметили в ведомстве.

Чтобы снизить число возгораний, в округе, с 3 февраля по 3 марта, пройдет профилактическая операция «Жилье». Специальные службы посетят жилища семей, находящихся в социально опасном положении, многодетных , а также пожилых одиноких людей. Им расскажут о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возгорания.