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Общество27 января 2022 2:22

С начала года на Ямале произошло 57 пожаров

В огне погибли 3 человека
Марина Прохорова
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Сначала года на Ямале произошло 57 пожаров

Сначала года на Ямале произошло 57 пожаров

Фото: Ольга Крыльцова

С начала года на Ямале произошло 57 пожаров, в которых три человека погибли и два получили травмы. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и электрооборудования (в том числе в автомобилях) и перекал дымовых труб, - отметили в ведомстве.

Чтобы снизить число возгораний, в округе, с 3 февраля по 3 марта, пройдет профилактическая операция «Жилье». Специальные службы посетят жилища семей, находящихся в социально опасном положении, многодетных , а также пожилых одиноких людей. Им расскажут о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возгорания.

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